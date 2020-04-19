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Риккьярдо не исключил, что может вернуться в «Ред Булл»

11:50
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Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо не стал исключать своего возвращения в «Ред Булл». Контракт 30-летнего австралийца с французской командой рассчитан еще на год, он перебрался в «Рено» как раз из «Ред Булла».

— На самом деле меня не спрашивали об этом, — цитирует Sky Sports Риккьярдо. — Но исключаю ли я переход в «Ред Булл»? Нет. Если я чему-то и научился с детства, так это тому, что не нужно никогда говорить «никогда». Нельзя пренебрегать полностью чем-либо.

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