Риккьярдо не исключил, что будет выступать за «Макларен» до конца карьеры

Пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо заявил, что может остаться в нынешней команде до конца карьеры.

«Так всегда бывает. Не поймите меня неправильно, в «Формуле-1» пилоты всегда пытаются не только быть быстрыми, но и оказаться за рулем самой быстрой машины. Впрочем, сейчас я не гонюсь за этим. За последние 3-4 года я часто менял команды. Мне нравятся условия в «Макларене», я очень хочу, чтобы у нас все получилось, хочу выступать за эту команду. Мне подходит обстановка, нравится сам бренд. Причина, по которой я сейчас даже не задумываюсь о смене команды заключается в том, что я выиграл гонку, хотя прошлый сезон был для меня, возможно, самым сложным в карьере. Поэтому я думаю так: «Если я смог что-то выиграть в такой год, то чего же я могу добиться в будущем?». Так что я хочу оставаться в «Макларене» — возможно, до конца карьеры», — сказал в интервью Auto Motor und Sport Риккьярдо.

Риккьярдо перешел в «Макларен» по окончании сезона-2020. В прошлом году австралиец набрал 115 очков и занял 8-е место в личном зачете. Пилот одержал победу по итогам «Гран-при Италии».