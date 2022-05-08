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Сегодня, 16:15

Риккьярдо назвал трассу «Гран-при Майами» непригодной для гонок

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Макларен» Даниэль Риккьярдо поделился мнением о трассе на «Гран-при Майами».

«Я не против того, чтобы в календаре были уникальные трассы со своими характерами. Но при этом хочу отметить, что тут асфальт непригоден для гонок. Дело не в том, что тут «ох, как сложно», а в том, что нужно буквально всегда придерживаться одной траектории, иначе вы вылетите с трека.

И вместо многогранного испытание превращается в одномерное — ведь у вас будет только одна траектория», — приводит слова Риккьярдо The Race.

В ходе свободных заездов в аварии попадали Карлос Сайнс из «Феррари» и Эстебан Окон из «Альпин». Оба потеряли управление и врезались в стену в 13-м повороте.

Гонка «Гран-при «Майами» пройдет 8 мая. Начало — в 22:30 по московскому времени.

Источник: https://the-race.com/formula-1/not-f1-standard-drivers-rip-into-miami-track-surface/
Формула-1
Макларен
Даниэль Риккардо
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