Риккьярдо назвал трассу «Гран-при Майами» непригодной для гонок

Пилот «Макларен» Даниэль Риккьярдо поделился мнением о трассе на «Гран-при Майами».

«Я не против того, чтобы в календаре были уникальные трассы со своими характерами. Но при этом хочу отметить, что тут асфальт непригоден для гонок. Дело не в том, что тут «ох, как сложно», а в том, что нужно буквально всегда придерживаться одной траектории, иначе вы вылетите с трека.

И вместо многогранного испытание превращается в одномерное — ведь у вас будет только одна траектория», — приводит слова Риккьярдо The Race.

В ходе свободных заездов в аварии попадали Карлос Сайнс из «Феррари» и Эстебан Окон из «Альпин». Оба потеряли управление и врезались в стену в 13-м повороте.

Гонка «Гран-при «Майами» пройдет 8 мая. Начало — в 22:30 по московскому времени.