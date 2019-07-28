Риккьярдо нашел связь между половым органом пчелы и своим вылетом в квалификации

Пилот "Рено" Даниэл Риккьярдо - о своем выступлении в квалификации "Гран-при Германии". Он занял 13-е место, от выхода в третий сегмент его отделило всего 0,023 секунды. Он образно описал свое отставание от ближайшего соперника.

- Это член пчелы, пчелиный член, – цитирует австралийца Motorsport. – Конечно, грустно оказаться в хвосте этой группы, уместившейся в пару сотых. Но я думаю, это увлекательный момент борьбы в середине пелотона в этом году. Борьба тут всегда плотная, но вырваться во главу этой группы весьма здорово. Но в то же время, оказавшись в ее конце, ты будешь разочарован.

Лучшее время в квалификации показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.