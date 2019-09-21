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Риккьярдо исключен из протокола квалификации

22:41

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо, занявший восьмое место в квалификации «Гран-при Сингапура», исключен из протокола гонки, информирует сайт FIA.

В отношении австралийца открыли расследование, так как генератор кинетической энергии MGU-K на его машине выдавал слишком большую мощность.

Теперь Риккьярдо начнет завтрашнюю гонку «Гран-при Сингапура» с последнего места.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят будет стратовать не с 16-й, а с 15-й позиции.

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