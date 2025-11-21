Формула-1
Сегодня, 04:50

Леклер показал лучшее время в первой тренировке на «Гран-при Вегаса»

Евгений Козинов
Корреспондент
Шарль Леклер.
Фото Reuters

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в первой тренировке на «Гран-при Вегаса». 28-летний гонщик проехал 29 кругов. Время его лучшего круга — 1 минута 34,802 секунды.

Вторым стал Александр Албон из «Уильямса». Его лучшее время — 1 минута 34,968 секунды (23 круга). Замкнул тройку Юки Цунода из «Ред Булл» с временем 1.35,071.

Лидер личного зачета Ландо Норрис показал 6-й результат. Время его лучшего круга — 1 минута 35,258 секунды.

Вторая тренировка запланирована на 6:55 по московскому времени. В субботу, 22 ноября, пройдут 3-я тренировка и квалификация. Гонка запланирована на воскресенье, 23 ноября. Начало — 6:50.

Норрис — о 150-й гонке в карьере: «Это была моя мечта с детства. Пройти такой путь — невероятно»

Takayama

