Результаты «Гран-при» Японии были изменены. Квят стал 12-м

Результаты этапа чемпионата мира Формулы-1 «Гран-при» Японии были изменены в связи с тем, что они были подведены после 52-го круга, а не 53-го из-за неверной работы системы хронометража.

Таким образом, российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят в результате опустился с 11-го на 12-е место.

Результаты первой тройки остались неизменными: пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал первым, второе место занял гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, тройку замкнул Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Пилот «Racing Point» мексиканец Серхио Перес в итоговом протоколе стал девятыми заработал два очка, а Нико Хюлькенберг опустился на десятое место, сместив Лэнса Стролла.