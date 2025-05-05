Пиастри стал победителем «Гран-при Майами», Ферстаппен — четвертый
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри победил в «Гран-при Майами».
Вторую строчку занял его напарник Ландо Норрис, замкнул тройку лучших пилот «Мерседес» Джордж Расселл.
Действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартовавший с поул-позиции, финишировал на четвертой строчке.
Следующая этап Формулы-1 «Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет в Имоле (Италия) 18 мая.
Формула-1
6-й этап
«Гран-при Майами»
1. Оскар Пиастри (Австралия, Макларен) — 1.30,441
2. Ландо Норрис (Великобритания, Макларен) — отставание 4,589
3. Джордж Расселл (Великобритания, Мерседес) — 37,179
4. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Ред Булл) — 39,581
5. Александр Албон (Таиланд, Уильямс) — 47,954
6. Андреа Кими Антонелли (Италия, Мерседес) — 54,891
7. Шарль Леклер (Монако, Феррари) — 56,565
8. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Феррари) — 58,806
9. Карлос Сайнс (Испания, Уильямс) — 59,953
10. Юки Цунода (Япония, Рейсинг Булл) — 68,661
11. Исак Хаджар (Франция, Рейсинг Булл) — 73,879
12. Эстебан Окон (Франция, Хаас) — 80,552
13. Пьер Гасли (Франция, Альпин) — 88,012
14. Нико Хюлькенберг (Германия, Заубер) — 1 круг
15. Фернандо Алонсо (Испания, Астон Мартин) — 1 круг
16. Ленс Стролл (Канада, Астон Мартин) — 1 круг
17. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Ред Буллl)
18. Габриэль Бортолето (Бразилия, Заубер)
19. Оливер Берман (Великобритания, Хаас)
20. Джек Дуэн (Австралия, Альпин)