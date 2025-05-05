Формула-1
5 мая, 00:36

Пиастри стал победителем «Гран-при Майами», Ферстаппен — четвертый

Сергей Разин
корреспондент
Оскар Пиастри.
Фото Reuters

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри победил в «Гран-при Майами».

Вторую строчку занял его напарник Ландо Норрис, замкнул тройку лучших пилот «Мерседес» Джордж Расселл.

Действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартовавший с поул-позиции, финишировал на четвертой строчке.

Следующая этап Формулы-1 «Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет в Имоле (Италия) 18 мая.

Формула-1

6-й этап

«Гран-при Майами»

1. Оскар Пиастри (Австралия, Макларен) — 1.30,441

2. Ландо Норрис (Великобритания, Макларен) — отставание 4,589

3. Джордж Расселл (Великобритания, Мерседес) — 37,179

4. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Ред Булл) — 39,581

5. Александр Албон (Таиланд, Уильямс) — 47,954

6. Андреа Кими Антонелли (Италия, Мерседес) — 54,891

7. Шарль Леклер (Монако, Феррари) — 56,565

8. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Феррари) — 58,806

9. Карлос Сайнс (Испания, Уильямс) — 59,953

10. Юки Цунода (Япония, Рейсинг Булл) — 68,661

11. Исак Хаджар (Франция, Рейсинг Булл) — 73,879

12. Эстебан Окон (Франция, Хаас) — 80,552

13. Пьер Гасли (Франция, Альпин) — 88,012

14. Нико Хюлькенберг (Германия, Заубер) — 1 круг

15. Фернандо Алонсо (Испания, Астон Мартин) — 1 круг

16. Ленс Стролл (Канада, Астон Мартин) — 1 круг

17. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Ред Буллl)

18. Габриэль Бортолето (Бразилия, Заубер)

19. Оливер Берман (Великобритания, Хаас)

20. Джек Дуэн (Австралия, Альпин)

  • Tupac Shakur

    Максик без самовозки тоже унижен

    06.05.2025

  • AndreyV

    Проблема даже не в том, что у Макса спад. Просто у Маков сейчас самовоз, особенно в гонках. Объективно шансов практически нет (разве что обновления). Макс выиграть титул не сможет в этом году, но есть небольшой шанс, что Маки сами его ему отдадут. Норрис в этом плане как пионер - всегда готов. Косячит постоянно. Но неожиданно стабильно поехал Пиастри.

    05.05.2025

  • Михалыч

    Пиастри - чемпион , пока Тапок с Ландышем разбираются он штампует победы .

    05.05.2025

  • Колючий Пушистик

    Хуже стратегов Феррари только питстопщики РБ

    05.05.2025

  • LemieuxMario3

    машинка у него не очень. титул он вряд ли в этом сезоне на ней возьмет)))

    05.05.2025

  • Uisge Beatha

    Феррари - это было нечто. Непонятные обмены позицией, которые ничего не дали. Поржал с диалога Хэма с боксами: "Сайнц сзади на 1.4" - "Что, его тоже надо пропустить?". А в последнем повороте Карлос конкретно так пободал Люсю колесо в колесо

    05.05.2025

  • Оскара Тому Харди

    Всем привет,кто погружён в Формулу 1)).У меня к вам вопрос,т к. я сам не настолько хорошо в ней разбираюсь. Я правильно понимаю,что шансы Ферстапена на 5 титул кряду невысоки или это временный спад?

    05.05.2025

  • hottie

    Норрис проиграл гонку в 1м повороте. Ладно там Макса не прошел, но самое главное - пропустил Пиастри вперед и это решило в итоге. Вопрос в обгоне Макса стоял только сколько они на него времени потратят. С виртуальным пейскаром потом еще и Джорджу проперло больше всех из лидирующей группы, что сразу +2 места и опять подиум. Улыбнули Феррари, которые сначала Хэма держали на медиуме за Шарлем, хотя он точно ехал быстрее, потом наоборот. Так в итоге Антонелли и не догнали хотя могли сделай сразу размен, а не когда Льюис подубил шины. Причем как оказалось настолько, что Сайнцу 1-2 круга не хватило, чтоб его пройти. Классную гонку провел Албон, финишировав 5м.

    05.05.2025

  • hardcore f1 fan

    Цирк с красными конями это что то. Прям ипанский стыд за их выкрутасы.

    05.05.2025

  • Колобок Колобков

    красавчик!!!!!!!!!!!!!!!!

    05.05.2025

  • hardcore f1 fan

    Пиастри в очередной раз порадовал!!

    05.05.2025

  • Колобок Колобков

    Пиастри- молодчик. Окончательно задвинул Норриса. Пусть будет чемпионом. Для Норриса проиграть Максу- одно, а слить партнёру- совсем другое...Вот и пусть обтикает...:grinning: Ну а Максу- спасибо. Наконец-то поднял на нём. Глупые букмекеры давали 1,5 на непобеду Макса...Идиоты не понимают, что человек просто не может тащить ведро постоянно к победам. Гонка мне очень понравилась- денег срубил, Норрис унижен, копчёная колбаска унижена...Просто бинго!!!!

    05.05.2025

  • AndreyV

    Норрис дождался самовозки. Теперь только одна проблема - напарник едет лучше. Походу опять облом. Макс сопротивлялся как мог, но Маки объективно на порядок быстрее. Феррари - жалкое зрелище. Теперь уже на уровне Уильямса и сильно позади Мерсов.

    05.05.2025

