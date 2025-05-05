Пиастри стал победителем «Гран-при Майами», Ферстаппен — четвертый

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри победил в «Гран-при Майами».

Вторую строчку занял его напарник Ландо Норрис, замкнул тройку лучших пилот «Мерседес» Джордж Расселл.

Действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартовавший с поул-позиции, финишировал на четвертой строчке.

Следующая этап Формулы-1 «Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет в Имоле (Италия) 18 мая.

Формула-1

6-й этап

«Гран-при Майами»

1. Оскар Пиастри (Австралия, Макларен) — 1.30,441

2. Ландо Норрис (Великобритания, Макларен) — отставание 4,589

3. Джордж Расселл (Великобритания, Мерседес) — 37,179

4. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Ред Булл) — 39,581

5. Александр Албон (Таиланд, Уильямс) — 47,954

6. Андреа Кими Антонелли (Италия, Мерседес) — 54,891

7. Шарль Леклер (Монако, Феррари) — 56,565

8. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Феррари) — 58,806

9. Карлос Сайнс (Испания, Уильямс) — 59,953

10. Юки Цунода (Япония, Рейсинг Булл) — 68,661

11. Исак Хаджар (Франция, Рейсинг Булл) — 73,879

12. Эстебан Окон (Франция, Хаас) — 80,552

13. Пьер Гасли (Франция, Альпин) — 88,012

14. Нико Хюлькенберг (Германия, Заубер) — 1 круг

15. Фернандо Алонсо (Испания, Астон Мартин) — 1 круг

16. Ленс Стролл (Канада, Астон Мартин) — 1 круг

17. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Ред Буллl)

18. Габриэль Бортолето (Бразилия, Заубер)

19. Оливер Берман (Великобритания, Хаас)

20. Джек Дуэн (Австралия, Альпин)