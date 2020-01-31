«Рейсинг Пойнт» в 2021 году сменит название на «Астон Мартин»

Консорциум во главе с миллиардером Лоуренсом Строллом купил 16,7% акций компании «Астон Мартин» за 182 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Autosport. Сделка была подтверждена на Лондонской фондовой бирже.

По информации AutoCar, канадский магнат совместно с партнерами вложат в британскую компанию еще 318 миллионов фунтов стерлингов. Общий доход «Астон Мартин» от сделки составит 500 миллионов.

Также команда «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт», которая принадлежит бизнесмену, в следующем году сменит название на «Астон Мартин». За эту команду выступает его сын Лэнс.