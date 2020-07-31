«Рейсинг Пойнт» подтвердил, что Хюлькенберг заменит заразившегося коронавирусом Переса

«Рейсинг Пойнт» подтвердил, что Нико Хюлькенберг заменит заразившегося коронавирусом пилота команды, Серхио Переса, на «Гран-при Великобритании».

Эта гонка станет первой для немца с 2019 года, когда он выступал за «Рено». Ранее, с 2011 по 2016 год Хюлькенберг выступал за «Форс Индию» — так назывался «Рейсинг Пойнт» до 2018 года.

Гран-при Великобритании пройдет с 31 июля по 2 августа.