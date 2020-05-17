«Рейсинг Пойнт» не планирует менять состав гонщиков в 2021 году

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр поделился мнением об уходе Себастьяна Феттеля из «Феррари», а также сообщил, что в составе его команды не планируется изменений.

— Сезон переходов уже начался, хотя сезон-2020 до сих пор не стартовал, — сказал в интервью Radio Canada Зафнауэр. — Сумасшествие! Честно говоря, я немного удивлен, что Феттель и «Феррари» не договорились. Себастьян — прекрасный пилот, мы давно знакомы и поддерживаем дружеские отношения. Он очень много сделал в «Формуле-1» и заслуживает остаться в гоночной серии. Что касается нас, то в «Рейсинг Пойнт» не планируется изменений в составе. Если мы дадим нашим пилотам хороший болид, то они, возможно, смогут побеждать и бороться за титул. Наши гонщики отлично ладят друг с другом, и мы планируем продолжить сотрудничество с ними в 2021 году.

Боевыми пилотами «Рейсинг Пойнт» являются Серхио Перес и Лэнс Стролл.