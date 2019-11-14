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Решение относительно новых команд в «Формуле-1» примут в начале декабря

17:23
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Бизнес-партнер «Формулы-2» Сальваторе Гандольфо рассказал о возможных изменениях в составе участниках «Формулы-1» в 2021 году.

— 4 декабря «Формула-1» должна принять решение по поводу новых команд, — цитирует бизнес-партнер Сальваторе Гандольфо Blick. — Мы разговаривали с «Рено» и «Хондой», но пока все ждут новостей. Лишь после этого мы сможем решить, есть ли в этом смысл.

Затем нужно будет поднять 20 миллионов евро на 100-миллионом бюджете. Такой бизнес будет интересным и реалистичным. С бюджетом от 100 до 110 миллионов можно сделать быстрый болид, «Хаас» это показал.

Ранее стало известно, что Гандольфо готов создать испанскую команду «Формулы-1».

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