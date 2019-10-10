Решение о проведении квалификации «Гран-при Японии» будет принято завтра

«Формула-1» отложила решение по поводу проведения квалификации «Гран-при Японии» на завтра, сообщает ВВС. Ранее сообщалось, что соревнования под угрозой отмены из-за тайфуна.

Квалификация запланирована на субботу, 12 октября (9.00 по московскому времени). В 6.00 должна начаться третья свободная практика.

Как заявили в руководстве «Формулы-1», приоритетом для них является безопасность участников и зрителей гонки. Решение будет принято после оценки ситуации с тайфуном Хагибис. Ранее стало известно, что отменен этап «Формулы-4», который должен был пройти на той же трассе.

Гонка «Гран-при Японии» должна состояться 13 октября (8.10 по московскому времени). На 11 октября запланированы два свободных заезда.