«Рено» провел ребрендинг, теперь команда называется «Альпин»

Французская команда «Формулы-1» «Рено» с 14 января 2021 года официально сменила название и эмблему. Новое название — «Alpine».

Команда уже сменила название аккаунта и Твиттере, а цвета с желтого на черный, синий, белый и красный.

По информации Diario Sport, в руководстве команды произошли перестановки: «Альпин» пополнил бывший руководитель «Сузуки» в MotoGP Давиде Бривио и Лоран Росси, который занял должность генерального и коммерческого директора. Сириль Абитебуль покинул «Альпин».

«Рено» заняли пятое место в командном зачете Формулы-1 в 2020 году. Новый сезон стартует с Гран-при Бахрейна 28 марта.