«Рено» подпишет бывшего инженера «Макларена» и «Феррари»

«Рено» объявила о подписании известного британского инженера Пэта Фрая. 55-летний специалист будет работать с французской командой, когда истечет срок соглашения с «Маклареном», согласно которому Фрай пока не может занимать посты в конкурирующих командах.

Фрай с 1993 по 2010 год работал в «Макларене», затем четыре года провел в «Феррари». В 2018 году он вернулся в «Макларен», которому помог разработать машину на нынешний сезон, а затем ушел с условием, что не будет некоторое время работать на конкурентов.

Также «Рено» подписала инженера по аэродинамике Дирка де Бера, который ранее уже работал в команде, а также трудился в «Феррари» и «Уильямсе».