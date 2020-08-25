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«Рено» отозвал апелляцию против решения по делу «Рейсинг Пойнт»

25 августа 2020, 23:26
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Руководство «Рено» приняло решение отозвать апелляцию на решение ФИА по «Рейсинг Пойнт», сообщает пресс-служба команды.

Французский коллектив подавал протесты против использования конкурентами идей «Мерседеса» при создании воздуховодов тормозов. Британская команда была оштрафована на 400 тысяч евро и лишилась 15 очков в Кубке конструкторов. «Рено» и «Феррари» сочли наказание излишне мягким и подали апелляции, как и сам «Рейсинг Пойнт», который уверен в своей невиновности.

Тем не менее, «Рено» решил отозвать апелляцию.

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