«Рено» отозвал апелляцию против решения по делу «Рейсинг Пойнт»

Руководство «Рено» приняло решение отозвать апелляцию на решение ФИА по «Рейсинг Пойнт», сообщает пресс-служба команды.

Французский коллектив подавал протесты против использования конкурентами идей «Мерседеса» при создании воздуховодов тормозов. Британская команда была оштрафована на 400 тысяч евро и лишилась 15 очков в Кубке конструкторов. «Рено» и «Феррари» сочли наказание излишне мягким и подали апелляции, как и сам «Рейсинг Пойнт», который уверен в своей невиновности.

Тем не менее, «Рено» решил отозвать апелляцию.