«Рено» останется в «Формуле-1», несмотря на экономические трудности

Исполняющий обязанности генерального директора «Рено» Клотильда Дельбо заявил, что автоконцерн не собирается упразднять команду в «Формуле-1». Ранее корпорация объявила о плане экономии, который предполагает сокращение порядка 15 тысяч рабочих мест по всему миру, из которых 4,6 тысячи будут сокращены во Франции.

— Мы подтверждаем, что сохраняем приверженность «Формуле-1», — цитирует Дельбо L'Equipe. — Объявление о новом потолке затрат очень кстати для нас, потому что нам придется инвестировать в эту сферу меньше средств, чем некоторые из наших конкурентов, которые тратят много денег.

«Формула-1» ранее объявила, что с 2021 года потолок затрат для команд будет установлен на отметке 145 миллионов долларов с дальнейшим сокращением в последующие годы.