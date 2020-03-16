«Рено» может пригласить Феттеля на место Риккьярдо

Руководитель «Рено» Сириль Абитбуль не исключил, что команда может пригласить гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля на место боевого пилота вместо Даниэля Риккьярдо в 2021 году.

— Я не стану говорить «нет», — приводит Autosport.com слова Абитбуля. — Феттель — отличный гонщик, многократный чемпион мира в классе «Формула-1». Он выиграл все свои титулы именно на машине с мотором «Рено». Конечно, мы стремимся работать с молодыми гонщиками, но обобщать и относить это к Себастьяну, пожалуй, не стоит.

Контракты Феттеля и Риккьярдо с их нынешними командами действуют до конца 2020 года. Сообщается, что Риккьярдо может занять место Феттеля в «Феррари».