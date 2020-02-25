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«Рено» хочет подать протест против «Рейсинг Пойнт» из-за похожести болида команды на прошлогодний «Мерседес»

14:08

«Рено» планирует подать протест в FIA против «Рейсинг Пойнт», сообщает Autosport.com.

По информации источника, команда французского концерна недовольна тем, что болид RP20, который «Рейсинг Пойнт» подготовил для сезона-2020, очень похож по комплектации на прошлогодний чемпионский болид «Мерседеса». Причиной жалобы станет обвинение «Рейсинг Пойнт» в приобретении у другой команды аэродинамических элементов, которые запрещено покупать по регламенту «Формулы-1».

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/61285-renault-sobiraetsya-podat-protest-v-fia-protiv-racing-point

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