Пилот «Рено» Фернандо Алонсо прокомментировал свое возвращение в команду.

«Рено» — это моя семья, самые любимые воспоминания о «Формуле-1» с моими двумя чемпионскими титулами, но я смотрю вперед, — цитирует Алонсо официальный сайт «Рено». — С большой гордостью и непередаваемыми эмоциями я возвращаюсь в команду, которая дала мне шанс в начале моей карьеры и которая сейчас дает мне возможность вернуться на самый высокий уровень. Мои принципы и амбиции совпадают с проектом команды. Прогресс команды зимой придает убедительности ее целям на сезон. Я поделюсь своим гоночным опытом со всеми в команде, от инженеров до механиков и моих партнеров по команде. Команда хочет и имеет возможность вернуться на подиум, как и я».

Сообщается, что испанец станет партнером Эстебана Окона в сезоне 2021 года. В СМИ была информация, что Алонсо подписал контракт на два года с опцией продления еще на год.

38-летний Фернандо Алонсо ранее уже был пилотом «Рено» с 2003 по 2006 год и с 2008 по 2009 год.

Также он выступал в составе «Минарди», «Рено», «Макларена», «Феррари» и «Хонды». Испанец — двукратный чемпион мира (2005 и 2006 года).