«Ред Булл» заключил спонсорский контракт с 1Password

Команда «Формулы-1» «Ред Булл» сообщила о заключении долгосрочного спонсорского соглашения с компанией 1Password, специализирующейся на кибербезопасности, сообщает Racingnews365.

Кристиан Хорнер, руководитель «Ред Булл», так прокомментировал подписание контракта: «Мы рады приветствовать 1Password в нашей команде как эксклюзивного партнера по кибербезопасности. В преддверии сезона 2025 года крайне важно, чтобы вся наша организация имела безопасный и надежный доступ к важной информации, а мы продолжали принимать правильные решения на трассе и базе в Милтон-Кинсе».

По данным источника, заключить сделку с 1Password хотели и конкуренты австрийской команды — «Макларен» и «Мерседес».