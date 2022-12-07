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Сегодня, 20:08

«Ред Булл» включил в молодежную программу гонщика с Барбадоса

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ред Булл» включил в молодежную программу гонщика с Барбадоса Зейна Малони, сообщает пресс-служба команды.

В прошедшем сезоне Малони стартовал в «Формуле-3», где выиграл три гонки и стал бронзовым призером чемпионата. В новом сезоне гонщика с Барбадоса ждут выступления в «Формуле-2», однако пока неясно, за какую команду. Он уже объявил, что не останется в Trident.

Ранее Зейн выигрывал в европейской «Формуле» Regional и был чемпионом британской «Ф-4» в первом же сезоне после перехода из картинга.

Ред Булл
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