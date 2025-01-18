«Ред Булл» раскрыл реакцию Ферстаппена на подписание Клоппа

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен очень рад присоединению экс-тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

«Макс попросил меня пригласить Клоппа на гонку, чтобы поговорить с ним. Макс — большой фанат футбола, и когда он услышал, что Юрген Клопп присоединится к семье «Ред Булл», он был вне себя от радости.

Один из его лучших друзей — Вирджил ван Дейк, капитан сборной Нидерландов и на протяжении многих лет один из ключевых игроков Юргена Клоппа в «Ливерпуле», — приводит слова Марко Racingnews365.

Ранее сообщалось, что Клопп будет отвечать за стратегию развития подконтрольных клубов «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других команд франшизы. 57-летний немец приступит к работе 1 января 2025 года.