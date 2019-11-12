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«Ред Булл» подтвердил, что Албон останется напарником Ферстаппена

15:21
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«Ред Булл» подтвердил, что в следующем сезоне в составе команды будут выступать Макс Ферстаппен и Александр Албон. Последний дебютировал в «Ред Булле» только на «Гран-при Бельгии», заменив Пьера Гасли. Он впечатлил руководство команды, набрав с тех пор 68 очков и финишировав в первой шестерке в каждой из гонок.

— Алекс выступает очень хорошо с момента своего дебюта, — сказал руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер. — Трудно отрицать его стабильность и растущую репутацию цепкого яркого гонщика. Алекс доказал, что полностью заслужил продолжать выступление в команде. Перед ним еще много возможностей.

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