«Ред Булл» поддержал дальнейшую отсрочку старта сезона в «Формуле-1»

«Ред Булл» поддержал решение руководства «Формулы-1» отложить старт сезона на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Уже отменены первые четыре этапа в Австралии, Бахрейне, Китае и Вьетнаме.

— Хотя мы все хотели бы вернуться к гонкам, серьезность этой пандемии нарастает с каждым часом, а ее влияние выходит за рамки нашего спорта, — говорится в заявлении «Ред Булла». — Поэтому мы согласны с мерами, принимаемыми для снижения риска распространения вируса и будем поддерживать любые дальнейшие отсрочки старта сезона, если это будет необходимо. Здоровье, безопасность и благополучие членов команды, гостей, болельщиков и местных жителей являются нашим абсолютным приоритетом. Мы принимаем все возможные меры предосторожности.

Мы разделяем разочарование наших болельщиков и партнеров и желаем всего наилучшего нашим коллегам из «Макларена» и «Пирелли», которые выздоравливают, а также членам «Макларена», которые находятся на карантине в Австралии.

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