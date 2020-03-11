«Ред Булл» подаст протест на «Мерседес» после гонки в Австралии из-за рулевой системы болидов немецкой команды

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что команда планирует подать протест на «Мерседес» после первой гонки сезона-2020 в Австралии. По словам Марко, это связано с рулевой системой, позволяющей менять схождение передних колес при перемещении руля на болидах немецкой команды, базирующейся в Великобритании.

— По нашему мнению, рулевая система DAS не соответствует нынешним правилам и регламенту «Формулы-1», — приводит F1-Insider слова Марко. — «Ред Булл» подаст протест на «Мерседес» после того, как эта команда воспользуется своей системой на этапе в Мельбурне.

«Гран-при Австралии», открывающий сезон-2020 в «Формуле-1», пройдет с 13 по 15 марта.