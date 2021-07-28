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«Ред Булл» подал протест на штраф Хэмилтона в Сильверстоуне

01:57
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Команда «Ред Булл» подала протест на штраф пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за столкновение с Максом Ферстаппеном на «Гран-при Великобритании», сообщает Autosport.

Регламент FIA разрешает участникам подать апелляцию при наличии у них новых фактов и данных. Эти новые доказательства команда должна будет представить стюардам на заседании, которое пройдет в четверг, 29 июля, в 18.00 по московскому времени. Рассмотрев данные от команды, судьи примут решение, достаточно ли их для пересмотра штрафа.

За инцидент Хэмилтон получил 10-секундное наказание, которое не помешало ему выиграть гонку.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/71232-red-bull-racing-podala-protest-na-shtraf-lyuisa-hemiltona

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Евгений Петров все материалы автора

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