«Ред Булл» подал протест на штраф Хэмилтона в Сильверстоуне

Команда «Ред Булл» подала протест на штраф пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за столкновение с Максом Ферстаппеном на «Гран-при Великобритании», сообщает Autosport.

Регламент FIA разрешает участникам подать апелляцию при наличии у них новых фактов и данных. Эти новые доказательства команда должна будет представить стюардам на заседании, которое пройдет в четверг, 29 июля, в 18.00 по московскому времени. Рассмотрев данные от команды, судьи примут решение, достаточно ли их для пересмотра штрафа.

За инцидент Хэмилтон получил 10-секундное наказание, которое не помешало ему выиграть гонку.