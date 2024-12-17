«Ред Булл» определился с составом на сезон-2025

«Ред Булл» и Серхио Перес приняли решение о расставании, сообщает французский Canal+.

По данным источника, австрийская команда решила сделать Лиама Лоусона частью основного состава. Юки Цунода останется в «РБ», а с сезона 2025 года будет выступать за команду под названием «Рейсинг Буллз». Ранее сообщалось, что Изак Аджар из «Формулы-2» перейдет в «РБ» и будет участвовать в гонках вместе с Цунодой.

Перес выступал за «Ред Булл» с 2021 года. В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом мира. В этом году 34-летний мексиканец четыре раза поднимался на подиум, однако во второй половине сезона ни разу не финишировал выше шестого места и дважды становился 17-м.