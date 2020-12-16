«Ред Булл» объявит имя второго пилота на сезон-2021 18 декабря

«Ред Булл» назовет имя второго гонщика на сезон-2021 «Формулы-1» 18 декабря, сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, в пятницу станет известно имя партнера Макса Ферстаппена на будущий год. Ранее сообщалось, что на место в «Ред Булл» претендуют Серхио Перес и Нико Хюлькенберг.

В сезоне-2020 вторым пилотом австрийской команды являлся Александр Албон, занявший седьмое место по итогам чемпионата. Он уступил 109 очков партнеру по команде Максу Ферстаппену, занявшему третью строчку в сезоне.