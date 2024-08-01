«Ред Булл» объявил об уходе спортивного директора Уитли

Спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли покинул свой пост, сообщает пресс-служба команды «Формулы-1».

Сообщается, что специалист займет должность руководителя в «Ауди». «Ред Булл» в ближайшиее время объявит о новой руководящей структуре в команде, но известно, что Уитли продолжит работу в роли спортивного директора до конца сезона-2024.

«У нас с Джонатаном были долгие и успешные отношения, более 18 лет. Его вклад в завоевание шести титулов в Кубке конструкторов и семи титулов чемпионов мира среди пилотов, навсегда останется вехой в истории нашей команды», — приводит пресс-служба слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.