«Ред Булл» объявил о подписании контракта с Пересом

«Ред Булл» объявил о подписании контракта с мексиканским пилотом Серхио Пересом . Он заменит Александера Албона и будет основным гонщиком команды в следующем сезоне.

Албон будет тестовым и резервным пилотом. Партнером Албона при этом будет голландец Макс Ферстаппен.