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«Ред Булл» объявил о подписании контракта с Пересом

17:42
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«Ред Булл» объявил о подписании контракта с мексиканским пилотом Серхио Пересом. Он заменит Александера Албона и будет основным гонщиком команды в следующем сезоне.

Албон будет тестовым и резервным пилотом. Партнером Албона при этом будет голландец Макс Ферстаппен.

Напомним, Перес в прошедшем сезоне «Формулы-1» выступал за «Рейсинг Поинт». Он занял четвертое место в зачете пилотов.

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