«Ред Булл» объявил о подписании контракта с Пересом
17:42
«Ред Булл» объявил о подписании контракта с мексиканским пилотом Серхио Пересом. Он заменит Александера Албона и будет основным гонщиком команды в следующем сезоне.
Албон будет тестовым и резервным пилотом. Партнером Албона при этом будет голландец Макс Ферстаппен.
Напомним, Перес в прошедшем сезоне «Формулы-1» выступал за «Рейсинг Поинт». Он занял четвертое место в зачете пилотов.
Our line-up, ????????? ? @SChecoPerez will partner @Max33Verstappen for the 2021 #F1 season ? #HolaCheco ??— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) December 18, 2020
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