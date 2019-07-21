"Ред Булл" не собирается расставаться с Пьером Гасли

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер заявил, что команду пока устраивают результаты пилота Пьера Гасли в нынешнем сезоне.

- Гасли оказался за рулем нашей машины несколько раньше, чем мы планировали, – цитирует BBC Хорнера. – На предсезонных тестах он несколько раз попадал в аварии, что ударило по его уверенности. К тому же можно добавить, что у него, пожалуй, самый сложный напарник в мире.

Конечно, в первых гонках Гасли выступил ниже своих возможностей. Но мы давно его знаем, знаем его потенциал. Поэтому мы готовы оказать ему максимальную поддержку, пытаясь пережить этот период.

В нынешнем сезоне 23-летний француз набрал 55 очков и занимает шестое место в общем зачете. Его партнер по команде - Макс Ферстаппен (136 очками) - занимает третью строчку.