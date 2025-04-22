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Сегодня, 19:36

«Ред Булл» не будет обжаловать штраф Ферстаппена в Джидде

Камила Абдурахманова
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«Ред Булл» объявил, что не будет запрашивать пересмотр эпизода на старте «Гран-при Саудовской Аравии».

Макс Ферстаппен на первом круге срезал первый поворот в борьбе с Оскаром Пиастри из «Макларен», за что получил пятисекундный штраф. Стюарды отметили, что стандартное наказание за такое нарушение составляет десять дополнительных секунд. Наказание смягчили из-за того, что ситуация произошла на первом круге.

Команды могут запросить пересмотр момента в течение 96 часов после гонки, если предоставят новые и существенные доказательства.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что попытка обжаловать решение судей, скорее всего, не принесла бы результата.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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