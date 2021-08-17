«Ред Булл» может расстаться с Серхио Пересом после этого сезона
20:38
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассматривает возможность изменения состава пилотов «Ред Булл» в следующем сезоне и отказа от продолжения сотрудничества с Серхио Пересом, сообщает Corriere della Sera.
Марко может уже в следующем сезоне перевести в «Ред Булл» одного из пилотов молодежной программы — вроде Лиама Лоусона.
Ранее пилот «Ред Булл» Серхио Перес был уверен, что к «Гран-при Бельгии» он получит новый контракт с командой.
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