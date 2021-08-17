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«Ред Булл» может расстаться с Серхио Пересом после этого сезона

20:38
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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассматривает возможность изменения состава пилотов «Ред Булл» в следующем сезоне и отказа от продолжения сотрудничества с Серхио Пересом, сообщает Corriere della Sera.

Марко может уже в следующем сезоне перевести в «Ред Булл» одного из пилотов молодежной программы — вроде Лиама Лоусона.

Ранее пилот «Ред Булл» Серхио Перес был уверен, что к «Гран-при Бельгии» он получит новый контракт с командой.

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Иван Шитик все материалы автора

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