«Ред Булл» может расстаться с Серхио Пересом после этого сезона

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассматривает возможность изменения состава пилотов «Ред Булл» в следующем сезоне и отказа от продолжения сотрудничества с Серхио Пересом, сообщает Corriere della Sera.

Марко может уже в следующем сезоне перевести в «Ред Булл» одного из пилотов молодежной программы — вроде Лиама Лоусона.

Ранее пилот «Ред Булл» Серхио Перес был уверен, что к «Гран-при Бельгии» он получит новый контракт с командой.