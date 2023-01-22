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Сегодня, 21:57

«Ред Булл» может объявить о будущем сотрудничестве с «Фордом»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ред Булл» может совместить презентацию нового болида с объявлением о сотрудничестве с новым поставщиком двигателей, сообщает журналист Дитер Ренкен.

Отмечается, что «Ред Булл» не случайно выбрали Нью-Йорк в качестве места для презентации новой машины.

В рамках мероприятия также могут объявить о будущем сотрудничестве с компанией «Форд». Новый моторный регламент вступает в силу с 2026 года.

Презентация нового болида «Ред Булл» намечена на 3 февраля.

Ред Булл
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