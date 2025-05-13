Формула-1
13 мая, 14:55

«Ред Булл» изучает конструкцию тормозов «Макларена» для контроля температуры шин

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Ред Булл» изучает возможности применения конструкции тормозов «Макларена», чтобы лучше контролировать температуру шин, сообщает Racingnews365.

«Ред Булл» разрабатывает пакет обновлений для ближайших Гран-при, уделяя особое внимание конструкции задних тормозов.

Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) тщательно исследовала систему охлаждения задних тормозов «Макларена» и признала ее полностью соответствующей правилам.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
«Формула-1» отмечает 75-летие

«Феррари» не представит обновление на «Гран-при Эмилии-Романьи»

