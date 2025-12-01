«Ред Булл» и Марко извинились перед Антонелли за обвинения в намеренном пропуске Норриса

«Ред Булл» и советник команды Гельмут Марко принесли извинения пилоту «Мерседес» Кими Антонелли за обвинения в его адрес после гонки Гран-при Катара.

На предпоследнем круге пилот «Макларен» Ландо Норрис обогнал Антонелли и финишировал четвертым. После завершения гонки представители «Ред Булл» заявили, что Антонелли намеренно пропустил Норриса. За это Антонелли подвергся оскорблениям в сети.

«Комментарии, сделанные сразу после окончания Гран-при Катара, в которых предполагалось, что пилот «Мерседес» Кими Антонелли намеренно позволил Ландо Норрису себя обогнать, были явно неверными. На видео видно, как Антонелли на мгновение потерял контроль над машиной, что позволило Норрису обогнать его. Мы искренне сожалеем, что это привело к тому, что Кими подвергся оскорблениям в интернете», — говорится в заявлении «Ред Булл».

«Это была ошибка пилотирования, а не умысел. Мне жаль, что Антонелли получил столько гнева в сети. Чтобы еще раз прояснить: он намеренно не пропускал Норриса», — добавил Гельмут Марко.