7 мая, 15:10

«Ред Булл» готовит обновления к «Гран-при Эмилии-Романьи»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Советник команды «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил о технических новинках, которые команда представит на «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Привезем в Имолу ряд обновлений. Вопрос в том, позволит ли это сократить отставание от «Макларен». У нее поистине выдающийся болид — невероятно быстрый. Если быть откровенными, поул Макса в Майами стал возможен лишь благодаря ошибкам пилотов «Макларен» и Антонелли из «Мерседес» в финальных попытках», — приводит слова Хельмута издание oe24.at.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.

