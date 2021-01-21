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«Ред Булл» договорился с «Хондой» об использовании двигателей компании после 2021 года

14:58
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«Ред Булл» договорился с «Хондой» о дальнейшем использовании моторов после того, как японская компания-поставщик двигателей покинет «Формулу-1», сообщает GPBlog.

По информации источника, австрийская команда выкупит у «Хонды» интеллектуальную собственность и завод в Великобритании, чтобы самостоятельно использовать двигатели в будущем. Отмечается, что сделка уже согласована и ждет подтверждения от Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Хонда» покинет «Формулу-1» как поставщик двигателей после сезона-2021.

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