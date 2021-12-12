Райкконена признали гонщиком дня по итогам «Гран-при Абу-Даби»

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен путем голосования болельщиков был признан гонщиком дня по итогам «Гран-при Абу-Даби».

Финн проводил последний «Гран-при» в карьер, но не смог доехать до финиша, досрочно сойдя с дистанции гонки из-за повреждения болида.

Однако болельщики устроили флэшмоб и решили проголосовать за Райкконена, тем самым отдав ему дань уважения.

Райкконен — чемпион мира 2007 года в составе «Феррари». Кими дебютировал в «Ф-1» в 2001 году и является самым опытным гонщиком в истории чемпионата — «Гран-при Абу-Даби» стал для него 350-м.