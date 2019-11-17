Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен вышел на второе место по количеству стартов в «Формуле-1». Финский гонщик принял участие в «Гран-при Бразилии», которое стало для него 311-м.

Райкконен, выступающий в «Королевских гонках» с 2001 года (с трехлетним перерывом) делит второе место с Фернандо Алонсо. Лидирует по количеству гонок бразилец Рубенс Баррикелло — 322.

Из действующих пилотов «Формулы-1» в десятку входит действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон — девятое место с 248 стартами.