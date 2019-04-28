Пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен стартует на "Гран-при Азейрбайджана" с пит-лейн. Стюарды этапа чемпионата мира в Баку рассмотрели нарушение технического регламента на машине финского гонщика – переднее антикрыло изгибалось под нагрузкой больше допустимых 5 миллиметров. После это было принято решение о дисквалификации и исключении Райкконена из протокола субботней квалификации.

Таким образом, пилот "Альфа Ромео" потерял восьмую позицию на старте. Вместе с ним с пит-лейн также начнут гонку Пьер Гасли ("Ред Булл") и Роберт Кубица ("Уильямс"). (F1news.ru)

"Гран-при Азербайджана": онлайн и результаты