Райкконен рассказал об условии ухода из "Формулы-1"

Пилот команды "Альфа Ромео" Кими Райкконен рассказал, при каких условиях он мог бы покинуть "Формулу-1".

- У меня никогда не было проблем с мотивацией. Я делаю всt, что могу, и когда почувствую, что больше не оправдываю собственных ожиданий, то, наверное, настанет пора уходит, - цитирует финна Autosport. - Я не ставил перед собой конкретных целей. Но могу сказать, что команда хорошо поработала зимой.

Для 39-летнего Кими Райкконена предстоящий Гран-при Китая станет 297-й гонкой в карьере. Соревнования пройдут с 12 по 14 апреля.

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