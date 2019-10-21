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Райкконен рассказал, что его раздражает в «Формуле-1»

10:23
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, что его раздражает в «Формуле-1». Финн признался, что устает от внимания прессы.

— Больше всего не люблю четверги, — цитирует Райкконена RTL.de. — Ведь в этот день приходится раздавать множество интервью. А я не люблю повторять одно и тоже.

Не могу назвать себя звездой гонок. Мне вообще хотелось бы, чтобы после заезда на меня никто не обращал внимания. В такие моменты мне хочется куда-нибудь спрятаться. Жаль, что такое невозможном.

Не знаю, сколько еще буду продолжать ездить в «Формуле-1». У меня еще есть контракт на следующий год, а там посмотрим.

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