Райкконен потеряет пять мест на стартовой решетке «Гран-при Италии»

Пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен потеряет пять позиций на стартовой решетке «Гран-при Италии», сообщает Autosport. Команда сменила коробку передач, что и привело к штрафу.

Гонщик на своем первом быстром круге задел внутренний поребрик на входе в «Параболику», вследствие чего потерял управление и разбил шасси об ограждение.

Райкконен занял в квалификации десятое место. Таким образом, он будет стартовать 15-м. Гонка начнется в 16.00 по московскому времени.