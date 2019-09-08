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Райкконен потеряет пять мест на стартовой решетке «Гран-при Италии»

10:30
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Пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен потеряет пять позиций на стартовой решетке «Гран-при Италии», сообщает Autosport. Команда сменила коробку передач, что и привело к штрафу.

Гонщик на своем первом быстром круге задел внутренний поребрик на входе в «Параболику», вследствие чего потерял управление и разбил шасси об ограждение.

Райкконен занял в квалификации десятое место. Таким образом, он будет стартовать 15-м. Гонка начнется в 16.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/58568-kimi-raykkonen-poteryaet-pyat-mest-na-starte-gonki-v-monce

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