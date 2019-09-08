Райкконен потеряет пять мест на стартовой решетке «Гран-при Италии»
10:30
Пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен потеряет пять позиций на стартовой решетке «Гран-при Италии», сообщает Autosport. Команда сменила коробку передач, что и привело к штрафу.
Гонщик на своем первом быстром круге задел внутренний поребрик на входе в «Параболику», вследствие чего потерял управление и разбил шасси об ограждение.
Райкконен занял в квалификации десятое место. Таким образом, он будет стартовать 15-м. Гонка начнется в 16.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/58568-kimi-raykkonen-poteryaet-pyat-mest-na-starte-gonki-v-monce