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Райкконен покинул гонку «Гран-при Сингапура» в результате столкновения с Квятом

16:54
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Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят столкнулся с гонщиком «Альфа Ромео» Кими Райкконеном на 51-м круге гонки «Гран-при Сингапура». Россиянин провел атаку на финна в борьбе за место вне очковой зоны и вошел в поворот по внутренней траектории, а Райкконен врезался в него, сломав себе подвеску.

В результате инцидента на трассе в третий раз за гонку появилась машина безопасности. Авария будет расследована стюардами после окончания гонки.

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