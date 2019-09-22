Райкконен покинул гонку «Гран-при Сингапура» в результате столкновения с Квятом
16:54
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят столкнулся с гонщиком «Альфа Ромео» Кими Райкконеном на 51-м круге гонки «Гран-при Сингапура». Россиянин провел атаку на финна в борьбе за место вне очковой зоны и вошел в поворот по внутренней траектории, а Райкконен врезался в него, сломав себе подвеску.
В результате инцидента на трассе в третий раз за гонку появилась машина безопасности. Авария будет расследована стюардами после окончания гонки.
?? SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 50/61) ??— Formula 1 (@F1) September 22, 2019
Kvyat and Raikkonen crash at Turn 1!
The Iceman retires ?#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/n1OoNCSoSu