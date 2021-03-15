Райкконен остался доволен скоростью нового болида по итогам тестов «Формулы-1»

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился мнением о результатах команды по итогам предсезонных тестов в Бахрейне.

«Последний день тестов прошел хорошо. Мы сделали все, для чего приехали сюда, так что теперь просто посмотрим, где мы окажемся через две недели, когда приедем сюда на «Гран-при».

Времена круга на тестах ничего не значат, и в данный момент мы не знаем, на что способны другие команды. Но мы знаем, как выступаем сами — и по ощущениям машина работает лучше, чем в прошлом году.

Полагаю, мы уже стали быстрее, чем были в конце 2020 года, но посмотрим, проявится ли это непосредственно в гонках», — рассказал RaceFans Райкконен.

Предсезонные тесты завершились 14 марта. По результатам трех дней Райкконен стал четвертым в сводной таблице результатов. Лучшее время показал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), вторым оказался Юки Цунода («Альфа Таури»), третьим — Карлос Сайнс («Феррари»).

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.