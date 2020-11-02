Райкконен доволен своим выступлением в Имоле

Пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен доволен тем, как он выступил на «Гран-при Эмилии-Романьи». Он занял девятое место.

«Хороший результат для команды, когда обе машины финишируют в очках, так что мы можем быть довольны гонкой, — цитирует Райкконена Autosport. — Мы знали, что можем сберечь шины на длинную дистанцию, и изначально планировали ехать на первом отрезке как можно дольше. Почти сразу после моего пит-стопа появился сейфти-кар, что, конечно, нас огорчило, но я не знаю, что бы изменилось, если бы мы заехали позже.

В конце концов, мы продемонстрировали неплохую скорость в гонке и были там, где нужно, чтобы воспользоваться представившимися шансами. В последнее время мы сократили отставание, хотя во многих аспектах еще можем прибавить, но мы продолжим над этим работать».

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стал четвертой.