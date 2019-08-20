Расселлу обидно, что его ненавидят болельщики Кубицы

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что ему неприятны комментарии от болельщиков его партнера по команде Роберта Кубицы. Британец регулярно оказывается выше поляка в гонках, что приводит к негативным комментариям со стороны поклонников Кубицы.

— Немного обидно, что половина комментариев под моими записями в соцсетях — это ненависть от сторонников Кубицы, хотя остальные меня поддерживают, — цитирует Autosport Расселла. — Меня волнует только взгляд изнутри: что думают в «Уильямсе» и «Мерседесе». Но хочется, чтобы и окружающие меня уважали. Хотя в основном это исходит от польских болельщиков. Поэтому я могу это понять. Могу лишь надеяться, что у меня тоже будут когда-то такие преданные фанаты.