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Расселл заявил, что занял восьмое место в квалификации «Гран-при Великобритании» благодаря болельщикам

10:48
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Пилот «Уильямс» Джордж Расселл поблагодарил болельщиков за поддержку во время квалификации «Гран-при Великобритании».

«Это мой лучший результат в квалификации приятно, что это случилось на домашнем этапе. Выступать перед своими болельщиками — особенное чувство. На каждом круге я видел, как они прыгали и кричали. Болельщики помогают сбросить время на круге, они добавляют тебе энергии, ты чувствуешь ответственность и хочешь порадовать их», — приводит GPBlog слова Расселла.

Расселл занял восьмое место в квалификации «Гран-при Великобритании» — это его лучший результат за все время выступлений в «Формуле-1».

Дополнительная информация:

https://www.gpblog.com/en/news/89235/russell-thanks-british-support-at-silverstone-gives-you-lap-time.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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