Расселл заявил, что занял восьмое место в квалификации «Гран-при Великобритании» благодаря болельщикам

Пилот «Уильямс» Джордж Расселл поблагодарил болельщиков за поддержку во время квалификации «Гран-при Великобритании».

«Это мой лучший результат в квалификации приятно, что это случилось на домашнем этапе. Выступать перед своими болельщиками — особенное чувство. На каждом круге я видел, как они прыгали и кричали. Болельщики помогают сбросить время на круге, они добавляют тебе энергии, ты чувствуешь ответственность и хочешь порадовать их», — приводит GPBlog слова Расселла.

Расселл занял восьмое место в квалификации «Гран-при Великобритании» — это его лучший результат за все время выступлений в «Формуле-1».