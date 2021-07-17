Расселл заявил, что занял восьмое место в квалификации «Гран-при Великобритании» благодаря болельщикам
10:48
Пилот «Уильямс» Джордж Расселл поблагодарил болельщиков за поддержку во время квалификации «Гран-при Великобритании».
«Это мой лучший результат в квалификации приятно, что это случилось на домашнем этапе. Выступать перед своими болельщиками — особенное чувство. На каждом круге я видел, как они прыгали и кричали. Болельщики помогают сбросить время на круге, они добавляют тебе энергии, ты чувствуешь ответственность и хочешь порадовать их», — приводит GPBlog слова Расселла.
Расселл занял восьмое место в квалификации «Гран-при Великобритании» — это его лучший результат за все время выступлений в «Формуле-1».
Дополнительная информация:
https://www.gpblog.com/en/news/89235/russell-thanks-british-support-at-silverstone-gives-you-lap-time.html
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